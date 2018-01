Mercado de champanhe volta a crescer em 2002 Quando Roberta Morrell, dona da casa de vinhos Morrell&Co., em Manhattan, fez seus pedidos para as festas deste ano, contava apenas com uma pequena alta dos pedidos em relação ao mesmo período do ano passado. O problema é que ela mal pôde atender a demanda. Ela pediu 360 garrafas de Luis Roederer Cristal, com preço de venda em US$ 175 cada unidade, e deve ficar sem estoque muito antes do ano novo. Além disso, ela espera vender 1,5 mil garrafas de Dom Perignon este ano, ao preço de US$ 115 a unidade, contra 1,1 mil garrafas no ano passado. "As pessoas estão muito dispostas este ano", disse ela. "Estão cansadas de depressão. Parece que querem aproveitar o Natal e o Ano Novo para ver o que acontece depois." Ela acredita que as vendas de champanhe deverão dobrar em relação ao ano passado. A champanhe conquistou de volta os consumidores. O espumante produzido somente na região nordeste de Champagne, na França, depois de dois anos de vendas ruins, apresenta aumento de vendas não só nos Estados Unidos, como também na Europa e na Ásia, particularmente no Japão. O Comitee Interprofessionnel du Vin de Champagne, ou CIVC, a associação de produtores da região de Champagne, estima que 280 milhões de garrafas serão comercializadas este ano, uma alta de 7% em relação ao ano passado. Em resposta, os produtores estão expandindo algumas de suas promoções e ações de marketing iniciadas no final dos anos 90, quando o consumo cresceu bastante. Disso, pode-se esperar desde pequenas garrafas vestidas de jaquetas até baldes de gelo portáteis e dobráveis para festas inesperadas. "Depois de alguns anos difíceis, estamos vendo um mercado crescente de champanhe", afirma o presidente da firma de consultoria de bebidas Bevmark LLC, Tom Pirko. Em 2000, muitos varejistas passaram o ano todo nadando em lagos de champanhe, principalmente por terem feito estoques muito altos para a passagem de 1999 para 2000, comemorada como a virada do milênio. Em 2000, a queda no consumo chegou a 23%. No ano passado, os varejistas também se deram mal, principalmente nos EUA, onde os consumidores não viram muito o que comemorar apenas quatro meses após os ataques terroristas que devastaram a auto-estima do país. Em 2001, o consumo total de champanhe foi 29% menor do que em 2001. Outro problema enfrentado pelas champanhes nos últimos anos é o crescente consumo de vinhos espumantes, muitos deles comercializados em todo o mundo como champanhes verdadeiras - mesmo tendo sido produzidos em outras partes do mundo, como Austrália, Califórnia (EUA) e Espanha. O Korbel, um espumante da Califórnia, por exemplo, contou com uma injeção de US$ 3 milhões em marketing entre janeiro de 2001 e setembro deste ano. O espumante espanhol Freixenet contou com uma iniciativa de marketing avaliada em US$ 1,5 milhão durante o mesmo período. Nas festas deste ano, entretanto, os consumidores querem o original. As vendas de champanhe estão em alta de 30% e 25% nos Estados Unidos e no Reino Unido, respectivamente. Na Europa Continental - à exceção de Suíça e Alemanha - as vendas também estão em alta. A retomada deste ano foi forte o suficiente para colocar os EUA à frente da Alemanha como segundo maior mercado importador de champanhe desde 1999. Todo este cenário representa um grande alívio para os produtores, que assistem a uma alta de 40% em suas vendas entre o período de outubro e dezembro. Para fazer frente aos espumantes e vinhos comuns, que têm alta anual em seu consumo, os investimentos em marketing têm sido cada vez mais altos. Em meados dos anos 90, novas séries de rótulos e caixas, além de promoções, incentivaram o consumo por pessoas entre 20 e 30 anos, que antes viam a champanhe como uma bebida tomada por seus pais. Uma das inovações de maior sucesso veio da Vranken Pommery, que apresentou a Pop, uma pequena garrafa azul com canudinho, que foi logo tomada como bebida favorita em casas noturnas. As rivais Piper Heidsieck, Moet & Chandon e Veuve Clicquot, entre outras, seguiram o mesmo caminho. "Temos que incentivar o consumidor a acreditar na magia da champanhe", afirmou David Scotland, diretor da divisão de vinhos da britânica Allied Domecq, que controla as marcas Perrier-Jouet e Mumm. "A champanhe representa um sinal de status." Com a queda do mercado logo após a virada de 1999 para 2000, algumas empresas colocaram um freio nas inovações. Este ano, entretanto, novas promoções estão surgindo. As pequenas garrafas com canudinhos agora fazem parte de presentes completos, com taças e até baldes de gelos, e se mostram boas em vendas. A alta de 2002 não significa confiança para 2003. A confiança do consumidor permanece frágil e a ameaça de guerra no Iraque pode apagar facilmente os ganhos de 2002. De fato, em Washington, onde a ameaça de guerra é sentida mais de perto, a alta no consumo de champanhe é muito menor do que no resto dos EUA.