Mercado de combustíveis cresceu 6% no ano até novembro O mercado de combustíveis no Brasil cresceu em média 6% entre janeiro a novembro deste ano em comparação com o mesmo período no ano passado, impulsionado principalmente pelo crescimento econômico e pelo combate à sonegação e adulteração do setor, afirmou hoje o presidente da BR Distribuidora, Rodolfo Landim. Segundo ele, o crescimento da companhia ficou acima da média do mercado. Nas vendas de gasolina, por exemplo, a BR cresceu em 13% contra 9% das empresas do Sindicom. Landim explicou que a BR aumentou em 1,5% sua participação no mercado. "Só não crescemos mais porque nosso market share considera também as vendas de óleo combustíveis, que tiveram queda de 13% este ano por conta da substituição pelo gás natural", disse. O querosene para Aviação (QAV) também registrou crescimento este ano, em torno de 9% para o mercado e 11% para a BR, informou Landim.