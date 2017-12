Mercado de debêntures promete semestre aquecido Segundo especialistas, o mercado de debêntures tende a superar o primeiro semestre em captações. As empresas brasileiras captaram, de janeiro a junho, R$ 5,769 bilhões, um crescimento de 88,7% em relação aos R$ 3,057 bilhões do mesmo período de 2000. Julho já tem R$ 1,470 bilhão em registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). E, ainda, há várias outras operações sendo analisadas no valor de R$ 2,051 bilhões. Para o diretor de Mercado de Capitais e Renda Fixa do Unibanco, Márcio Guedes, o aumento dos juros não prejudica as perspectivas positivas para as debêntures. "As operações em discussão levam a crer que o mercado pode até aumentar. A alta dos juros era esperada." O diretor de Mercado de Capitais do Citibank, Vinicius de Queiroz, diz que o volume de operações deste ano será garantido pelos setores de telecomunicação e energia. "Os investimentos em energia não podem esperar, e a área de telecomunicação precisa de recursos imediatos para o cumprimento de metas." Queiroz acredita que pode haver uma antecipação das emissões para este ano, por causa das eleições do ano que vem.