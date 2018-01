Mercado de dólar paralelo está paralisado, sem cotações Os mercados de dólar paralelo em São Paulo e no Rio não estão informando suas cotações da moeda norte-americana porque os negócios estão paralisados, sem negócios efetivos. Fontes ouvidas pela equipe de captação de cotações da Agência Estado afirmaram que, devido à alta do dólar comercial, o mercado de câmbio paralelo deve ficar sem referência no período da tarde.