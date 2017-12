Mercado de juros atento à economia dos EUA O mercado de juros deve iniciar o dia "de lado", de olho no câmbio e no noticiário norte-americano. Operadores dizem que, embora o mercado tenha retomado o apetite comprador na sexta-feira passada, a cautela ainda deve prevalecer nos negócios hoje. Analistas continuam atentos aos sinais sobre a intensidade do desaquecimento da economia norte-americana, que devem influenciar a decisão do Copom a respeito da Selic na reunião dos dias 13 e 14 de fevereiro. Hoje, serão divulgados dados sobre obras de imóveis residenciais concluídas em dezembro e índice de atividade fora do setor industrial da Associação Nacional dos Gerentes de Compras (NAPM), ambos às 13h (de Brasília). O comportamento do câmbio também pode influenciar o humor do mercado de juros, na avaliação dos operadores. A moeda americana iniciou o dia em alta de 0,25%, cotado a R$ 1,9930 na ponta de venda. Hoje, o BC tomou recursos no mercado à vista até o dia 08/02 à taxa de 15,15%, sem corte nas propostas.