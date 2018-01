Mercado de juros local traça caminho de queda A queda é o único caminho traçado pelas taxas de juro no Brasil e até mesmo o contrato de outubro, que ganha liquidez na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), embute as perspectivas de cortes na Selic nas próximas reuniões do Copom. Agora há pouco, esse contrato estava com juro de 15,17%, contra 15,25% na sexta-feira. Cerca de 15 mil desses contratos tinham sido negociados. O contrato de julho, que perde interesse entre os investidores mas ainda é campeão de liquidez com aproximadamente 21 mil contratos negociados, projetava taxa de 15,07%, contra 15,12% na semana passada. O consenso entre os analistas é que existe espaço na economia interna para a queda da taxa Selic e que sua efetivação depende mais da trajetória dos EUA. Com o discurso de Alan Greenspan, na semana passada, as expectativas de corte de 6% para 5,5% no juros dos Estados Unidos aumentaram e levaram junto as apostas nacionais. Nem mesmo a estimativa de alta para a inflação feita pela Fipe - a projeção da entidade para a inflação deste mês passou de 0,4%, para 0,5% - e a perspectiva de que o crescimento econômico esteja acima do previsto desanimam os que apostam em corte do juro. Aliás, essas variáveis nem estão sendo levadas em conta para o fechamento de negócios, pelo menos por enquanto. Afinal, crescimento é bem vindo e o impacto na inflação é considerado mínimo e está sob controle, garantem os economistas. O trunfo dos investidores para manterem firme a trajetória de queda dos juros é, antes de mais nada, a ata da última reunião do Copom. O documento declara que uma Selic de 14% no final do ano está compatível com a meta inflacionária.