Mercado de locação mantém estabilidade O mercado de aluguéis residenciais na cidade de São Paulo apresentou um pequeno aumento de preços no primeiro semestre, mas ainda mantém a mesma estabilidade do ano passado. De acordo com dados da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (Aabic), em junho, o Índice Periódico de Valor Médio dos Aluguéis Residenciais (Ipevemar) registrou elevação de 0,66% em relação a maio, contra uma inflação de 0,98% medida pelo IGP-M, que corrige boa parte dos contratos de locação. Veja mais informações no link abaixo. "O mercado está estabilizado, não podemos comemorar uma retomada do setor", comenta o presidente da Aabic, José Roberto Graiche. Para o vice-presidente de Locação, do Sindicato da Habitação (Secovi-SP), Sérgio Luiz Abrantes Lembi, o mercado de locação neste primeiro semestre foi prejudicado e muito pela crise de energia. "Podemos avaliá-lo em antes e depois do apagão", diz. Segundo Lembi, no início do ano a procura por novos aluguéis estava mais intensa. "Mas o medo do desemprego fez as pessoas recuarem e quem estava querendo mudar para uma casa maior resolveu adiar os planos", avalia. A oferta de imóveis para locação em São Paulo, de acordo com dados da Aabic, caiu. "Depois de uma estabilidade de três meses consecutivos, as unidades disponíveis passaram de 34.800 para 31.250", comenta Graiche.