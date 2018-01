Mercado de locação se retrai em julho O mês de julho apresentou retração no mercado de locação, em comparação a junho. Os valores dos contratos diminuíram 0,7% no período, segundo a pesquisa mensal de aluguel residencial de São Paulo feita pelo Secovi-SP (sindicato da habitação) com cerca de 120 administradoras e imobiliárias da capital. O levantamento revelou que o maior nível de redução ocorreu nas regiões Sul e Leste, com diminuições médias de 2,5% e 0,8%, respectivamente. As regiões Norte e Oeste mantiveram os preços dos aluguéis em julho. Os aluguéis dos imóveis de dois quartos tiveram reduções de 1%, enquanto os de três dormitórios registraram queda de 0,3%. A pesquisa mostrou ainda um fato distinto do observado no primeiro semestre: as locações de casas e apartamentos com vagas para automóvel tiveram diminuições maiores do que as exibidas nas unidades que as sem garagem.