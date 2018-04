Mercado de olho na reunião em Nova York O destaque do dia para o mercado financeiro, principalmente para o mercado de câmbio, é a reunião do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, com banqueiros internacionais, em Nova York. Desde a semana passada os investidores aguardam esse encontro, na expectativa de que as instituições financeiras se comprometam, no mínimo, a manter as linhas de financiamento de comércio exterior às empresas brasileiras. Se isso não ocorrer, o mercado pode sair frustado e isso teria impacto negativo nos negócios, com pressão sobre o dólar e os juros futuros e queda na Bolsa. Porém, a maioria é otimista em relação ao assunto e, alguns dos banqueiros que estão na reunião de hoje já declararam publicamente apoio e confiança em relação ao Brasil. É o caso, por exemplo, do executivo chefe do Santander. Além disso, hoje devem começar a chegar às mesas de negociação os US$ 200 milhões dos dois primeiros leilões de linha externa feitos na sexta-feira. Por isso, a expectativa é de que a cotação do dólar hoje pela manhã esteja estável, com pequena tendência de queda. No entanto, o decorrer dos acontecimentos será fundamental para determinar a trajetória definitiva. Afinal, o mercado ainda é sensível e, como a cotação do dólar já recuou significativamente, qualquer frustração pode influenciar negativamente. "Os importadores, por exemplo, que também esperam a chegada dos dólares dos leilões ao mercado, podem atuar forte hoje e anular o efeito dessa irrigação de moeda norte-americana", pondera um especialista. Outro assunto importante em suspense é o cenário político. Amanhã saem os resultados das primeiras pesquisas posteriores ao início do horário eleitoral gratuito e o mercado considera esta a última chance de Serra dar sinais de recuperação. Mas, por enquanto, esse assunto não é comentado nas mesas de operações nesta manhã. Na abertura dos negócios, às 10h14, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,0950, em queda de 0,58% em relação ao fechamento de sexta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 21,190% ao ano, frente a 21,580% ao ano negociados na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo registrava alta de 0,78%.