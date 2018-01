Mercado de petróleo está mais vulnerável, diz AIE A Agência Internacional de Energia (AIE) disse hoje que a crise política na Venezuela, onde a greve na estatal petrolífera já dura seis semanas, aliada à possibilidade uma guerra no Iraque, um consumo acima do esperado, além da queda dos estoques, deixaram o mercado do petróleo mais vulnerável a choques externos, aumentando o grau de incerteza sobre o comportamento futuro dos preços da commodity. Em seu relatório mensal, a AIE alertou que o momento do reestabelecimento da produção venezuelana ainda é incerto e que as exportações de petróleo e derivados do país poderão não ser normalizadas por vários meses. Para tentar compensar essa perda, a Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) decidiu no fim de semana passado elevar a sua produção em 1,5 milhões de barris por dia, elevando-a para 24,5 milhões de barris diários. A agência salientou que os mercados foram dominados em dezembro "por condições de aperto no abastecimento". Com isso, os preços do petróleo registraram fortes altas, com o barril WTI atingindo uma média de US$ 29,45, o Brent US$ 28,67 e o Dubai US$ 25,73. Produção em queda em dezembro Segundo a AIE, a produção mundial de petróleo foi reduzida em 2,06 milhões de barris diários em dezembro passado, atingindo uma média de 76,43 milhões de barris diários. A produção total dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) caiu em 1,73 milhões de barris diários, pois a queda de 1,95 milhões de barris diários na Venezuela superou o aumento da produção em outros países integrantes do cartel. A produção entre os países não integrantes da Opep cresceu em 182 mil barris diários, liderada pelo México, Alaska e Brasil. Os estoques dos países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) caíram em 1,17 milhões de barris por dia em novembro. A AIE alertou que a perda do abastecimento do petróleo venezuelano, deixou os estoques dos Estados Unidos pouco acima dos seus níveis operacionais mínimos em meados de janeiro, com 272 milhões de barris. A agência observou que apesar da demora na recuperação da economia mundial, a demanda global por petróleo aumentou num ritmo mais rápido do que o esperado em 2002, por causa do inverno rigoroso no hemisfério norte, a baixa produção de energia nuclear no Japão e o forte aumento do consumo na China. Com isso, a AIE elevou a sua previsão de aumento da demanda de petróelo em 2002 em 60 mil barris por dia, para 390 mil barris por dia. A previsão de crescimento do consumo diário para 2003 continua inalterada em 1,04 milhão de barris.