Mercado de seguros comemora resultados O ano de 2000 foi o melhor desde o Plano Real para o setor de seguros, previdência e capitalização. Segundo projeções da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o crescimento do mercado de seguros pode ter fechado o ano passado em 14,8% sobre o faturamento das empresas em 1999, dando um salto de R$ 20,324 bilhões para R$ 23,339 bilhões em 2000. No mercado de previdência, a expansão é ainda mais significativa: o aumento foi de 43,3%, saindo de R$ 3,898 bilhões em 1999 para R$ 5,585 bilhões, no ano passado. "Quando a economia cresce, a atividade seguradora cresce ainda mais", diz o superintendente da Susep, Hélio Portocarrero. Segundo ele, as pessoas estão mais preocupadas em garantir o futuro e perceberam que os rendimentos oferecidos pela previdência oficial não são suficientes para manter o mesmo padrão de vida que se tem antes da aposentadoria. "É preciso fazer seguro não só do carro, mas também de outros bens", lembra Portocarrero. Proposta de isenção de imposto sobre seguro de vida está em estudo Segundo Portocarrero, as perspectivas para o seguro de vida individual são muito boas. O seguro de vida ainda depende de uma mudança na tributação, que está sendo analisada pela Receita Federal há meses. Como todos os seguros, a apólice de vida individual também paga 7% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A proposta em estudo é de que essa taxação seja zerada com o argumento de que o seguro individual cria poupança de longo prazo, uma reserva importante para um país em desenvolvimento como o Brasil. Empresas de capitalização também comemoram 2000 As vendas de capitalização também foram muito bem em 2000. Pelas previsões da Susep, as empresas devem ter fechado o ano com um crescimento no faturamento de pelo menos 8%, aumentando de R$ 4,090 bilhões em 1999 para R$ 4,421 bilhões, em 2000. O titular da Susep lembra ainda que foram tomadas várias medidas para proteger mais o consumidor na compra de títulos de capitalização, mas reconhece que alguns bancos ainda fazem venda casada, "empurrando" esse produto para que o cliente consiga um cheque especial, por exemplo. A dificuldade, afirma Portocarrero, é comprovar essa prática.