Mercado de títulos de emergentes espera pelo Fed Os participantes do mercado de títulos da dívida de países emergentes estão aguardando o anúncio da decisão do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fomc) sobre as taxas de juro norte-americana em meio a rumores de que o mercado está pronto para uma realização de lucros. Desde o início do ano, quando o Fed reduziu a taxa dos Fed funds em 0,50 ponto porcentual, o mercado de títulos soberanos acumulou uma alta significativa. O spread de retorno do índice de bônus de países emergentes, por exemplo, caiu em 100 pontos-base, para 671 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA. Os participantes já embutiram nos preços um novo corte de 0,50 ponto porcentual nas taxas de juro dos EUA. Muitos analistas acreditam que o Fed irá confirmar as expectativas dos mercados. Contudo, se o Fed optar por um corte menor, de 0,25 ponto porcentual, o mercado deverá reagir negativamente. Porém, se o BC americano anunciar um corte mais agressivo, de 0,75 ponto porcentual, a reação do mercado deverá ser positiva. Por outro lado, não há um consenso sobre qual deverá ser a reação do mercado se o corte for de 0,50 ponto porcentual. "Se o corte for de 0,50 ponto porcentual, acho que a reação será de alívio", disse o administrador de carteira de mercados emergentes do Morgan Stanley Asset Mangement, Amer Bisat. Contudo, os preços dos títulos poderão cair com a confirmação das expectativas. Os valores de alguns dos títulos da dívida mais negociados no mercado dão alguma dica. Os preço de oferta dos C-bonds brasileiros subiram para cerca de 81 3/4 cents por dólar, valor que não era alcançado desde a moratória da Rússia em 98. Os preços desses títulos também foram afetados pelas notícias de que o governo brasileiro pretende reduzir o número de C-bonds no mercado, o que os tornaria mais valiosos. Mesmo considerando esse fato, para alguns observadores os preços dos bônus estão muito elevados. As informações são da Dow Jones.