Mercado de trabalho fraco nos EUA derruba Bovespa Dados fracos sobre a economia norte-americana golpearam a Bolsa de Valores de São Paulo nesta sexta-feira. O principal índice da bolsa paulista iniciou o pregão em alta, mas caiu com força logo após o governo norte-americano divulgar os piores dados sobre criação de empregos desde 2003. O Ibovespa encerrou em baixa de 2,95 por cento, a 61.036 pontos, patamar mais baixo desde 17 de dezembro, quando o índice fechou a 59.828 pontos. O giro financeiro na bolsa foi de 5,6 bilhões de reais. A queda da Bovespa "é 100 por cento em reação ao dado norte-americano", resumiu durante a tarde o diretor da corretora Novação Carlos Alberto Ribeiro, para quem o mercado continuará atento a qualquer sinal sobre a saúde da maior economia do mundo. O governo dos Estados Unidos informou que foram abertas apenas 18 mil empregos em dezembro, frente à expectativa de analistas de 70 mil vagas. Além disso, a taxa de desemprego subiu para 5 por cento --a mais alta desde novembro de 2005. Os dados reacenderam o temor de uma recessão. No mercado dos Estados Unidos cresceu a expectativa de que o Federal Reserve cortará o juro básico na reunião agendada para o final deste mês. "O que pesou mais foram as notícias lá de fora", concordou o assessor de investimentos de uma corretora em São Paulo, que prefere não ser identificado. No final da tarde, o índice Standard & Poor's 500 caía 2 por cento, enquanto o termômetro tecnológico Nasdaq perdia mais de 3 por cento. DESTAQUES Entre os destaques de queda no Ibovespa estiveram as ações da Petrobras, que caíram 4,91 por cento, para 81,40 reais. O petróleo caiu no mercado internacional nesta sexta-feira, depois de ter atingido novo recorde nesta semana ao superar os 100 dólares por barril. Segundo operadores, os dados sobre o mercado de trabalho norte-americano provocam o medo de uma desaceleração do maior consumidor global da commodity. Também tiveram queda expressiva as ações da Gol, que recuaram 5,05 por cento, para 38,17 reais. A Bovespa informou nesta sexta-feira que o fluxo de recursos estrangeiros para o mercado acionário doméstico foi positivo em 1,13 bilhão de reais em dezembro. No ano, o fluxo foi positivo em 45,2 bilhões de reais, como resultado de 49,4 bilhões de reais em aquisições nas ofertas públicas de ações e de saldo negativo de 4,2 bilhões de reais na negociação direta na Bovespa. (Por Daniela Machado)