Mercado de trabalho melhora O mercado de trabalho está melhorando neste segundo semestre, de acordo com pesquisa realizada pela Manager Assessoria em Recursos Humanos. A pesquisa abrangeu 374 cargos junto a 215 empresas de diversos tamanhos e setores. A pesquisa, realizada nos meses de julho e agosto, mostra que das 25 áreas consultadas sobre remuneração de gerentes, a de telecomunicações foi a que contou com o maior aumento salarial, de R$ 11.291,00 (em média), para R$ 10.499,00 na sondagem realizada no início do ano. A expansão é de 7,5%. O setor mantém, ainda, o segundo lugar no ranking. O primeiro lugar permanece com a área de jornalismo, responsável pelo maior salário médio do mercado, de R$ 11.568,00. O terceiro no ranking é o setor petroquímico, com salário médio de R$ 10.426,00. Segundo o presidente da Manager, Ricardo Almeida Xavier, o aumento traduz uma boa fase do mercado de trabalho, com as organizações investindo em contratações. "Os aumentos salariais variaram entre 5% e 7%", argumenta.