Mercado de trabalho teve 139 mil novas vagas em fevereiro O emprego formal em fevereiro apresentou o melhor resultado se comparado com os meses de fevereiro desde 1992. Segundo o Ministério do Trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) identificou no mês passado a criação de 139 mil postos de trabalho. Com isso, segundo o Ministério, no primeiro bimestre do ano foram criadas 239,1 mil ocupações formais, considerado também o melhor desempenho para primeiros bimestres, desde 1992.