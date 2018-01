Mercado desacelera com Greenspan e receio do fim de semana O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, fez hoje um alerta aos mercados. O discurso foi considerado o mais contundente desde a famosa frase sobre a "exuberância irracional". As bolsas caíram em Nova York, levando junto os mercados domésticos. Por aqui, a véspera do fim de semana trouxe de volta a já tradicional boataria que precede a divulgação das revistas semanais. Desta vez, o alvo foi a administração de Antonio Palocci em Ribeirão Preto. Nada foi confirmado até o encerramento dos negócios. Juros e dólar fecharam em alta. No encerramento dos negócios, a moeda norte-americana foi vendida a R$ 2,4030, em alta de 0,21%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,12%.