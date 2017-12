Mercado desanimado com incertezas O mercado opera com poucos negócios e aguarda novidades, tanto na Argentina como quanto às medidas brasileiras de prevenção do contágio pela crise no país vizinho. As cotações apresentam estabilidade enquanto o cenário continua indefinido. A confirmação do adiamento da votação do ajuste fiscal argentino no Senado para a próxima semana desagradou aos investidores. E só não teve impacto maior nas cotações porque a possibilidade já estava sendo computada nos negócios desde ontem, quando os parlamentares argentinos começaram a dar sinais de que a votação do ajuste no Senado será mais difícil do que foi na Câmara. Do lado brasileiro as notícias são boas. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, afirmou hoje, em Washington, ao correspondente Cláudio Brandt, que, se o Brasil quiser, o acordo com o FMI não será "uma possibilidade, mas uma certeza". Mas Fraga não quis fazer previsões sobre valores ou prazos. Disse apenas que essa negociação não é para ser concluída "em dias ou em semanas". A expectativa agora é de que a definição saia a partir de meados em setembro, mais provavelmente em outubro. Quanto à ata do Copom, divulgada hoje, o mercado avalia que não houve novidades que merecessem reação nas posições. A maior novidade do documento é a constatação de algo que o mercado já dava como certo há muito tempo: a pressão do dólar não é provocada por uma bolha de especulação e sim por razões estruturais. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4800, com queda de 0,32%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,650% ao ano, frente a 24,500% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em queda de 0,81%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 1,23%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,39%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 0,50%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.