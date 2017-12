Mercado determina o valor do dólar, diz BC O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, rejeitou hoje intervenções para tentar controlar a queda do dólar, ao explicar melhor as declarações feitas a analistas, investidores e empresários num seminário nos Estados Unidos. "O BC não tem meta para o câmbio e o valor do real será determinado pelo mercado na sua busca do equilíbrio dos fluxos de pagamentos", afirmou Meirelles à Agência Estado. Segundo ele, "o Brasil tem espaço para apreciar o real antes de ter problemas de balanço de pagamentos?. Meirelles disse que devido o grande debate no Brasil sobre a valorização do real, muitos agentes do mercado no exterior começaram a ter a impressão de que o real já estaria sobrevalorizado e que, portanto, o Brasil já estaria caminhando para um déficit comercial imediatamente. "É para o mercado ficar tranquilo pois não estamos em um momento em que o real está sobrevalorizado e nem o Brasil virá a ter, necessariamente, um problema externo", afirmou.