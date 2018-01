Mercado deve começar a semana com menos tensão O mercado financeiro deve iniciar a semana em clima mais tranqüilo após a definição do novo comandante do Banco Central. A indicação de Henrique Meirelles como piloto do Banco Central reduziu a ansiedade nos mercados e lançou a curiosidade dos investidores sobre os nomes que formarão as várias diretorias do BC, especialmente a de Política Monetária. O que o mercado procura são pistas que indiquem possíveis rumos de alguns instrumentos importantes do BC no novo governo, como a política de metas de inflação e de taxas de juro, entre outras questões. O interesse dos investidores está em saber se o BC vai continuar mirando meta de inflação para calibrar as taxas de juro, sem hesitar no uso deste instrumento de política monetária, se preciso, para manter a estabilidade da moeda. A declaração do coordenador da equipe de transição do governo e futuro ministro da Fazenda, Antônio Pallocci, de que a nova diretoria do BC será escalada apenas no ano que vem, não deve tirar os possíveis nomes do foco. A expectativa é que o mercado continue reagindo às especulações, como na semana passada, quando respondeu negativamente aos rumores de que o ex-presidente do Banco Itamarati, Antônio Hermann, poderia ocupar o posto de diretor de Política Monetária. Ativos como ações, dólar e juros poderão subir ou cair de acordo com a leitura positiva ou negativa que os mercados fizerem.