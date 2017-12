Mercado deve permanecer tranqüilo hoje A semana no mercado financeiro começa tranqüila. As notícias no setor político, sobre o caso da obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo, continua nos noticiários e, por isso, é monitorada pelos investidores. Enquanto não surgirem fatos novos, a expectativa é que o mercado continue operando apenas tomando por base fatores econômicos e financeiro. Nesse sentido, a única novidade hoje é a divulgação do resultado da balança comercial referente à terceira semana de julho. No mês, o superávit acumulado é de US$ 190 milhões e no ano, de US$ 1,009 bilhão. O governo já trabalha com a meta de US$ 2,8 bilhões. O fluxo cambial, apesar de não contar com um resultado melhor da balança comercial, continua positivo e mantém a cotação do dólar em torno de R$ 1,80. Há pouco, a moeda norte-americana estava cotado em R$ 1,7960 na ponta de venda dos negócios. Uma queda de 0,11% em relação ao fechamento dos últimos negócios de sexta-feira - R$ 1,7980. No mercado acionário, a expectativa é de que a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) continue em alta hoje. Nas sexta-feira, apesar das baixas nas bolsas de Nova Iorque, a Bovespa fechou em alta de 0,67%. Um pouco após a abertura, a Bolsa registrava alta de 1,22%. Os juros continuam com tendência de queda para ajuste à nova taxa básica de juros - Selic. Há pouco, papéis com as mesmas características eram vendidos a 18,11% ao ano. Veja na seqüência os motivos para a queda na rentabilidade nos investimentos em renda fixa.