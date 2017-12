Mercado deve ter mais um dia de pouquíssimo movimento O mercado de câmbio deve operar hoje com volumes irrisórios, caracterizado por eventuais operações marcadas para a data. Segundo operadores, é praticamente impossível definir uma tendência para a moeda norte-americana ao longo desta sexta-feira, dado que as cotações oscilarão ao sabor dessas operações. Não há previsão de entradas ou saídas expressivas para o dia. A moeda americana abriu em queda de 0,17%m cotada a R$ 2,904; às 10h54, caía 0,31%, valendo R$ 2,900. Veja a cotação do dólar.