Mercado discute influência da sucessão presidencial Começam a aparecer com mais força os debates envolvendo a influência da sucessão eleitoral de 2002 sobre o futuro da economia doméstica, um tema inevitável, mas até então mais presente no meio político do que econômico. Seminário realizado hoje em São Paulo pelo Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças (Ibef), com o tema perspectivas para a economia em 2001, dá uma boa mostra do quanto serão acaloradas as discussões e possíveis mudanças de cenários à medida em que avancem as definições sobre o tema. "A sucessão presidencial já entrou na agenda econômica", confirma o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega, presente ao evento. "É claro que o mercado financeiro será influenciado por essa discussão, que deverá trazer alguma volatilidade", completa. Ele explica que o mercado não aposta em radicalização na futura condução da política econômica - algo que a aceitação dos títulos prefixados "pós-eleições", por exemplo, aponta de maneira positiva - mas que os discursos dos atuais presidenciáveis da oposição, Lula e Ciro Gomes, não caminham necessariamente no sentido mais positivo para os investidores. "O Ciro é o que mais preocupa. Tem um discurso amorfo, que agrada a diferentes setores da sociedade. E acredita que renegociação da dívida não tem nada a ver com calote", espeta. Sobre o PT de Lula, diz que o partido percebeu a demanda por estabilidade por parte do eleitorado, mas não acredita que as políticas econômicas adotadas numa gestão inédita do partido em nível federal sigam no mesmo caminho, usando como exemplo um "provável" aumento do gasto público. "Isso poderia gerar um forte período de deterioração das expectativas. Não vou repetir o Mário Amato (antigo presidente da Fiesp, que disse uma vez que milhares de empresários deixariam de investir no Brasil caso o PT vencesse a eleição), mas caso o partido adote políticas muito diferentes eu acredito que haveria uma expressiva fuga de capitais do País", afirma Mailson. O ex-ministro diz ainda que não há qualquer lógica, além da fiscalista, em fazer comparações com as administrações petistas em Estados e municípios. "Eles não definem política econômica nem monetária". Bilbao Vizcaya - Também presente ao evento do Ibef, o economista chefe do Bilbao Vizcaya, Octavio de Barros, diz que a questão da sucessão terá um impacto nada desprezível nas análises e discussões sobre o futuro da economia brasileira. Ele avisa que um possível não comprometimento dos presidenciáveis em relação às restrições fiscais e externas que o Brasil ainda possui levaria a euforia econômica de hoje simplesmente a desaparecer. "Vivemos o melhor momento de nossa economia, mas daí a dizer que não existe stress potencial por conta das eleições é um grande erro", avalia o economista. Sua maior preocupação está na tolerância com que o mercado, na esteira do momento positivo, tem tratado questões relevantes e ainda incompletas para o fortalecimento da economia, como algumas das reformas estruturais e o próprio ajuste fiscal "totalmente inconcluso". "Temo que essa tolerância fique cada vez mais fraca à medida em que entremos em temas delicados relacionados à condução da política econômica durante a sucessão", comenta Barros, cobrando comprometimento com as questões fiscal e inflacionária.