Mercado do Brasil segue NY e melhora após Powell O mercado brasileiro acompanhou Nova York e melhorou após a fala do secretário de Estado americano, Colin Powell, no Conselho de Segurança da ONU. Aparentemente, Powell convenceu os investidores de que um ataque ao Iraque é inevitável. E, do ponto de vista dos negócios, quanto antes e mais rápido for, melhor. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) valoriza 1,19%, com giro financeiro de R$ 400 milhões. O dólar comercial recua 0,28%, para R$ 3,56.