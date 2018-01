Mercado do dólar paralelo interrompe negócios Os mercados de dólar paralelo do Rio de Janeiro e de São Paulo interromperam novamente suas operações hoje por causa da "operação farol da colina" disparada pela Polícia Federal. Por causa disso, o AE Taxas ? serviço de cotações da Agência Estado ? não atualizará mais as cotações do dólar paralelo na tarde desta sexta-feira. A "operação farol na colina" é uma continuação da "operação Albatroz" e envolve cerca de 800 agentes em cidades como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa, Recife, Manaus, e Belém, entre outras. A PF pretende cumprir 215 mandados de busca e apreensão e prisões temporárias envolvendo crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.