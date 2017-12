Mercado: dólar oscila muito e bate novo recorde Os mercados oscilaram muito hoje em função das fortes incertezas a respeito da economia argentina. O dólar fechou em forte alta, a R$ 2,59. Segundo analistas, as cotações já incorporam um alto risco de que o país vizinho entre em colapso, com moratória da dívida e desvalorização cambial. Os juros refletem a gravidade da situação. O risco país voltou a subir, ultrapassando os 1600 pontos com folga e as taxas do overnight ficaram acima de 250% ao ano. O mais comum há duas semanas eram taxas por volta dos 10%. A gravidade da situação estimulou cidadãos a sacar pesos de suas contas nos bancos para convertê-los em dólares, mas ainda não em volumes ameaçadores. Enquanto isso, o governo tenta protelar a derrocada pelo menos até as eleições parlamentares de 14 de outubro. Mas agora qualquer fato pontual de maior gravidade pode ser a gota d´água que precipitará o desfecho da crise, especialmente no plano político. Se nada acontecer, os mercados acreditam que ainda exista uma chance remota de que a Argentina passe incólume por mais essa turbulência. O país tem poucas opções. A última esperança é que o governo consiga zerar o déficit público, eliminando a necessidade de captar recursos no mercado. Cumprindo em dia suas obrigações, retoma a credibilidade dos investidores, baixando os juros para níveis mais aceitáveis. No longo prazo, porém, essas ações mergulhariam o país ainda mais na recessão e o câmbio sobrevalorizado continuaria emperrando a economia, dada a perda de competitividade dos produtos argentinos. Ou seja, ainda que tudo dê certo, as perspectivas são apenas razoáveis. O problema é que se der tudo errado, desvalorização e moratória em meio ao pânico dos mercados e cidadãos comuns, os efeitos serão devastadores. No Brasil, a expectativa é que haja um reforço financeiro de governos estrangeiros e instituições internacionais reduzindo o impacto da crise, especialmente se o desfecho ocorrer no curto prazo, distanciando-se das eleições de 2002. Veja ainda hoje uma matéria resumindo os eventos nos mercados dessa semana e outra traçando as perspectivas para o investidor na semana que vem. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5900, com alta de 1,45%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 26,600% ao ano, frente a 26,950% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,19%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 5,59%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,57%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,44%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.