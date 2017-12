Mercado: dólar sobe pouco em dia estável A semana começou com boas notícias sobre a crise energética e más notícias da Argentina. Espera-se que o volume de negócios fique baixo nesse mês de férias escolares, especialmente nessa semana, com o feriado norte-americano na quarta-feira e no Estado de São Paulo, na segunda. Ainda predomina a estabilidade imposta pelas intervenções do Banco Central (BC) no câmbio ao longo das últimas duas semanas. Mesmo assim, o dólar vem subindo lentamente, e o mercado não sabe avaliar se a autoridade monetária voltará a intervir ou se deixará que a tendência de elevação se consolide. De qualquer forma, ninguém mais acredita numa queda nas taxas de juros no curto prazo. O que era para ser um choque temporário de juros parece ter se consolidado. O fator de tensão no câmbio hoje foi a deterioração da situação argentina, traduzida numa alta dos juros dos títulos do país. O primeiro sinal foi dado na sexta-feira pelo economista-chefe do Banco InterAmericano de Desenvolvimento (BID), Guillermo Calvo, que questionou as chances de retomada do crescimento, condição necessária para honrar os compromissos de longo prazo. Os dados econômicos das últimas semanas confirmam o pessimismo do economista do BID. Além disso, o presidente Fernando de la Rúa vive uma crise com os governadores, pois a União não tem fundos para pagar as dívidas às províncias, que somam US$ 225 milhões. Nem pode dispor dos créditos, no valor de US$ 310 milhões, solicitados no exterior para as províncias. As opções do governo argentino são restritas, pois os juros estão muito elevados para uma emissão de títulos, e, de qualquer forma, baixa como está a credibilidade do país, não se sabe se há interesse do mercado e os fundos de pensão já atingiram o limite legal de investimentos em papéis do governo. A proximidade das eleições parlamentares, a serem realizadas em outubro, agravam a crise e reduzem as possibilidades de cortes orçamentários. Algumas boas notícias Por outro lado, os dados sobre o racionamento de energia são animadores, com economia além do estipulado em vários Estados. O governo já considera os apagões improváveis até novembro, tudo, é claro, dependendo das chuvas. De qualquer forma, a sinalização de que a crise está sob controle tranqüiliza um pouco os investidores. Outra boa notícia é a balança comercial brasileira, que teve superávit de US$ 277 milhões em junho. Ainda é pouco frente às necessidades do país, mas as exportações, de pouco mais de US$ 5 bilhões no mês, atingiram um recorde histórico para junho. com média diária de US$ 252,1 milhões. Com isso, o déficit da balança comercial de 2001 ficou em US$ 70 milhões. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,3320, com alta de 0,87%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,03%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,180% ao ano, frente a 23,400% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 0,97%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,87%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,55%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.