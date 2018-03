Mercado doméstico não acompanha euforia externa A Bovespa não embarcou na euforia dos mercados europeu e norte-americano. Enquanto o índice Dow Jones disparou 3,59% e a Nasdaq deu um salto de 3,88%, o Ibovespa fechou em alta bem mais modesta, de 0,53%. Petrobras PN, em baixa de 0,43%, foi o principal papel que segurou a Bolsa paulista. Segundo fontes, se o mercado externo está certo em sua avaliação - a guerra será rápida e bem-sucedida (para Bush)-, os preços do petróleo devem ceder, o que prejudicaria o desempenho da estatal brasileira. Na véspera do início da reunião do Copom, que define na quarta-feira o rumo da taxa de juros, o mercado divide-se basicamente entre duas correntes: dos que acham que o Copom deveria subir os juros, mas não irá fazê-lo, e dos que apostam e defendem a manutenção da Selic. Há vozes dissoantes, acreditando que o Copom pode subir 0,5 ou, quem sabe, um ponto percentual, mas esses representam uma minoria. O fato de a inflação ter dado sinais de desaceleração nas primeiras prévias de março é a principal justificativa para a aposta majoritária na estabilidade da Selic em 26,5%. Essa variável, dizem operadores, veio engrossar a lista das boas notícias que surgiram desde a última reunião do Copom, da qual fazem parte a queda do dólar, a melhora do risco Brasil, o bom desempenho da balança comercial e os comentários positivos sobre a economia do País por representantes do FMI e de agências classificadoras de risco. O dólar comercial acentuou a volatilidade e fechou em alta pelo segundo dia útil consecutivo, de 0,29%, a R$ 3,445, na venda. A cautela dos investidores domésticos refletiu a expectativa de que a guerra no Iraque poderá começar a qualquer momento, após o ultimato para a renúncia ou saída de Saddam Hussein do Iraque, que o presidente norte-americano, George W. Bush, fará em discurso hoje à noite.