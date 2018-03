Mercado doméstico reabre em tom negativo O mercado brasileiro reabriu às 13 horas desta quarta-feira em tom francamente negativo. Wall Street teve pregões ruins na segunda e terça-feira, quando o índice Dow Jones recuou à menor pontuação do ano (7.704 pontos). A escalada da retórica belicista dos Estados Unidos pesa sobre os negócios; 230 mil soldados já estão na região do Golfo. O mercado teme o pior: que os EUA provoquem um racha na já frágil ONU. Às 14h07, o Ibovespa caía 0,82%. O dólar comercial abriu em alta de 0,14%, mas às 14h07 estava estável, cotado a R$ 3,57. O DI julho, negociado na BM&F, acompanha o refluxo do dólar e caía para 27,70%, ante 27,76% do fechamento da sexta-feira.