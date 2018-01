Mercado dos EUA traça cenário otimista sobre impacto da guerra Apesar da visão mais cautelosa do mercado brasileiro em relação às repercussões de um possível conflito militar dos Estados Unidos contra o Iraque, os analistas econômicos e especialistas em petróleo do mercado financeiro norte-americano traçam um cenário-base otimista para os impactos de uma eventual guerra sobre a economia norte-americana e mundial. Na opinião do economista-sênior para Estados Unidos do Deutsche Bank, Cary Leahey, o desfecho de uma guerra contra o Iraque será positivo para a economia. "Nosso cenário é de que a guerra será rápida e com uma vitória contra Saddam Hussein", afirmou Leahey à Agência Estado. "Após um esperado impacto negativo de curto prazo com o início do conflito, que poderá reduzir a confiança das empresas, a vitória dos aliados contra o Iraque abrirá caminho para um segundo semestre bem melhor para a atividade econômica mundial?. O economista prevê uma preparação para o conflito de quatro a seis semanas, seguida de um conflito militar de fato que durará cerca de três semanas e com uma semana de pesadas baixas em termos pessoais e materiais. "A guerra deverá ter acabado por volta do final do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre deste ano", disse. Preço do barril Para ele, assim que a guerra tenha início, o preço do petróleo poderá disparar para US$ 40 o barril, como aconteceu durante a Guerra do Golfo, em 1990/1991. "Mas o preço cairá para abaixo de US$ 25 o barril quando o conflito terminar", acredita. Leahey traça repercussões favoráveis para a economia no longo prazo do conflito militar, desde que a guerra não implica em interrupções do abastecimento de petróleo mundial por um período mais longo e que também não cause uma reação negativa das nações árabes contra os Estados Unidos e seus aliados. Para este ano, Leahey prevê um crescimento do PIB um pouco abaixo de 3% para o ano, embora no segundo semestre a taxa anualizada de crescimento do PIB deva ficar ao redor de 4%. Para a economia mundial, a projeção é de crescimento de 3,5% em 2003, com a Ásia (excluindo o Japão) crescendo a uma taxa de 6,5%. Economia nos trilhos Na opinião do economista para Estados Unidos do banco Bear Stearns, Conrad DeQuadros, uma eventual guerra contra o Iraque não irá tirar a economia norte-americana dos trilhos. "O nosso sentimento é de que qualquer conflito contra o Iraque será relativamente curto e não deverá ter um impacto negativo sobre a economia", afirmou DeQuadros à Agência Estado. Ele estima um crescimento do PIB norte-americano de 4% neste ano. "Mas se o pacote de estímulo econômico proposto pelo presidente George Bush, de incentivos fiscais, seja aprovado pelo Congresso, elevaríamos a nossa projeção para um crescimento entre 4,25% e 4,5% do PIB", afirmou. "De toda forma, será um crescimento melhor do que o observado em 2002, mesmo com o conflito militar", disse. Em relação aos preços do petróleo, o economista acredita que, após um salto provocado pelo início do conflito, os preços devem cair de forma sustentada se a guerra for breve. Ele projeta o preço do barril do petróleo por volta de US$ 18 a US$ 20 no final deste ano. Excesso de produção Um diagnóstico mas positivo também especificamente para o mercado de petróleo é feito pelo vice-presidente da consultoria especializada em energia Purvin & Gertz, Kenneth Miller. "Lógico que há cenários com desfechos diferentes, mas, mesmo com o temor de que Saddam Hussein possa destruir os campos de petróleo do Iraque, exatamente o que fez no Kuwait durante a Guerra do Golfo, no contexto da demanda mundial por petróleo atualmente, há um excesso de capacidade de produção de mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia", afirmou Miller à Agência Estado. Essa capacidade ociosa se encontra em boa parte na Arábia Saudita. "Mesmo na Guerra do Golfo, quando o preço do petróleo disparou para US$ 40, o mercado não demorou muito para se acalmar quando percebeu que o Iraque ficaria fora do mercado, o que pode ser facilmente absorvido por outros produtores da região", disse Miller. Segundo ele, ao ser iniciada a guerra, a reação inicial do mercado será negativa. "Embora as oscilações fortes verificadas nas últimas semanas sejam de ordem especulativa, pois o mercado não avalia ainda o real impacto no equilíbrio demanda/oferta do produto. O salto inicial nos preços por conta do conflito pode até ser breve", disse. Venezuela O especialista destacou a importância para uma solução rápida para o problema na Venezuela, um produtor que afeta o equilíbrio da oferta mundial. "Mas também na Venezuela acredito que seja urgente um esforço para solucionar rapidamente a situação, pois o país está a beira de uma guerra civil", afirmou. Miller não faz previsões de quanto tempo duraria um conflito militar no Iraque e nem qual o preço que o petróleo subiria em caso de guerra, mas faz projeções apenas nos fundamentos atuais do mercado (sem contar com um guerra, mas incluindo a situação da Venezuela), no qual o preço do petróleo fecharia o primeiro trimestre deste ano na média de US$ 30 o barril. "Se os preços continuarem neste nível, o petróleo vai atrapalhar a recuperação da economia", disse. "Por conta disso, é muito importante tentar resolver a questão da Venezuela e eliminar as incertezas com o conflito do Iraque". Para ele, o preço de US$ 30 o barril "não é sustentável por mais tempo".