Mercado eleva previsão de IPCA e reduz a de dólar para 2007

O mercado revisou para cima nesta segunda-feira, 30, a projeção de inflação no País neste ano e reduziu o prognóstico para o dólar, segundo pesquisa semanal do Banco Central. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2007 passou de 3,70% na semana passada para 3,72%. A projeção para 2008 foi mantida em 4%. Para o dólar, a estimativa caiu de R$ 1,90 no levantamento anterior para R$ 1,89 neste ano. No próximo, a projeção foi revista de R$ 1,98 para R$ 1,95. O mercado continua vendo a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 11,5% ao ano) em 10,75% no final deste ano e em 9,75% no próximo. As estimativas para o crescimento econômico também foram mantidas nos dois anos, em respectivamente 4,5% e 4,2%.