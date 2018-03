Mercado eleva previsão de Selic em 2010 pela 2a semana seguida

A previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2009 foi revista de estabilidade na semana anterior para variação positiva de 0,01 por cento. O prognóstico para 2010 foi mantido em crescimento de 4,50 por cento.

Para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano, o mercado prevê taxa de 4,31 por cento, ante 4,30 por cento na semana anterior. O prognóstico para a inflação no ano que vem permaneceu em 4,40 por cento.

Os dois números do IPCA estão abaixo do centro da meta do governo, de 4,50 por cento.

A estimativa para a taxa Selic no fim deste ano permaneceu em 8,75 por cento. Para o fim 2010, foi elevada de 9,50 para 9,75 por cento. No relatório Focus anterior, a previsão do mercado para a Selic no encerramento do ano que vem tinha passado de 9,25 para 9,50 por cento.

Para a taxa de câmbio no fim de 2009 e de 2010 o cenário continuou apontando 1,80 real.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)