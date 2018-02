Mercado eleva projeções Antes mesmo da divulgação dos expressivos resultados das contas externas de junho, o mercado já revisava as projeções para esses indicadores em 2007. Segundo a pesquisa semanal Focus, divulgada ontem pelo BC, a previsão do mercado para o Investimento Estrangeiro Direto (IED) passou de US$ 21,50 bilhões para US$ 23 bilhões. A estimativa para o superávit na conta corrente do balanço de pagamentos (registro de todas as operações de comércio e serviços com o exterior) subiu de US$ 11,05 bilhões para US$ 11,50 bilhões. O mercado deve fazer nova rodada de revisão do IED. A melhora das expectativas para o setor externo ocorre mesmo com os analistas esperando que o real continue valorizado. Para o fim de 2007, os analistas mantiveram as apostas concentradas em R$ 1,90. Outra mudança significativa na pesquisa ocorreu na estimativa para o aumento do Produto Interno Bruto neste ano, que subiu de 4,39% para 4,5% e ficou mais alinhada à previsão do governo, revisada de 4,5% para 4,7%, conforme relatório dos ministérios da Fazenda e do Planejamento, enviado ao Congresso na sexta-feira. Já as expectativas para a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo , tanto para 2007 como para 2008, se mantiveram inalteradas em, respectivamente, 3,7% e 4%.