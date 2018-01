Mercado eleva projeções para inflação Faltando apenas um dia para o início da reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o mercado financeiro brasileiro elevou mais uma vez suas projeções para a inflação em 2003. De acordo com pesquisa semanal feita pelo BC, os agentes consultados estimam que o IPCA deve fechar o ano com uma alta de 11,99%. Na última pesquisa a projeção média para a variação do IPCA este ano era de 11,84%. somente nas últimas três semanas a projeção média para a alta do IPCA em 2003 registrou uma subida de 0,55 ponto porcentual. As estimativas médias para a variação do IPCA em fevereiro e março também foram elevadas. Para este mês, o mercado estima uma inflação de 1,27%, ante 1,20% projetado na pesquisa anterior. Para março, a projeção média indica uma inflação de 0,75% ante 0,70% na pesquisa anterior. Para o ano de 2004 os agentes consultados pelo BC mantiveram em 8% sua projeção média para a variação do IPCA.