Mercado em compasso de espera com FMI A negociação entre o governo brasileiro e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que deve estar em seus pontos finais, continua dominando as atenções na economia e nos mercados. Tudo indica que o anúncio de alguns pontos do acordo, especialmente o valor a ser emprestado ao Brasil, seja feito entre hoje e amanhã. Informações apuradas pela Agência Estado em Washington são de que os técnicos brasileiros e do Fundo já teriam fechado o valor total do pacote. A aposta majoritária entre os especialistas é que se situe entre US$ 15 e US$ 25 bilhões. Do total do pacote, pelo menos US$ 10 bilhões devem ser de dinheiro novo, ou seja, recursos efetivamente emprestados pelo Fundo com a possibilidade de participação de outros organismos. O restante deverá ser resultado de outras medidas, como a diminuição do piso das reservas brasileiras e, eventualmente, recursos para linhas de comércio exterior e a postergação de débitos do governo com organismos internacionais. Uma parte do dinheiro do Fundo deverá ser usada neste ano. O restante ficará para 2003 e sua liberação deverá depender de algum tipo de compromisso dos candidatos à Presidência, mas ainda não se sabe como. A expectativa é que o FMI não exija um comprometimento formal, cabendo ao governo brasileiro definir com os candidatos como será dado o apoio ao entendimento. A principal pergunta que se faz é se o acordo será suficiente para acalmar definitivamente o mercado. Tudo vai depender dos detalhes a serem divulgados. Mas a avaliação preliminar é que, a não ser que o volume emprestado pelo FMI surpreenda muito positivamente, a volatilidade deve continuar, embora o clima de pânico das últimas semanas possa ser superado. Para o consultor Nathan Blanche, da consultoria Tendências, um volume satisfatório para o Brasil fechar as contas este ano poderia ficar em torno de US$ 13 bilhões - US$ 9 bilhões para as amortizações da dívida privada e US$ 4 bilhões para débitos do governo. Se o pacote como um todo for positivo, Nathan considera que o dólar pode cair para a faixa de R$ 2,80 a R$ 2,85, enquanto o juro de um ano recuaria de 27% a 22% ou 23%. A partir deste ajuste, porém, o mercado continuaria oscilando ao sabor das notícias sobre o quadro político e a economia internacional. Cotações Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,0550; em queda de 1,93% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,0450 e o máximo, de R$ 3,1000. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 31,91% no ano e de 6,00% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 23,850% ao ano, frente a 24,700% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 apresentam taxas de 27,300% ao ano, frente a 27,900% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera estável em 9755 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 312 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 28,15% em 2002 e de 7,32% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, xx apresentaram baixa. O principal destaque são os papéis da xxx, PN (preferenciais, sem direito a voto) ON (ordinárias, com direito a voto), com alta queda de xxx%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 0,27% (a 8251,6 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - cai 0,93% (a 1247,83 pontos). O euro opera em alta de 0,79%; sendo negociado a US$ 0,9752. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, em alta de 0,44% (348,86 pontos).