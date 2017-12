Mercado ensaia recuperação atento ao caso TRT O mercado financeiro iniciou a manhã tentando recuperar-se do nervosismo de ontem, quando foram divulgados trechos da matéria especial da revista IstoÉ sobre o caso TRT (veja mais informações no link abaixo). A Bolsa iniciou o dia em alta, enquanto que os juros e o dólar recuaram após a abertura. Segundo operadores, a reação do mercado se deve à avaliação de que o conteúdo da matéria não compromete o presidente Fernando Henrique Cardoso. O comprometimento da imagem do presidente é o maior temor do mercado. Além disso, operadores entendem que não surgiram novidades importantes no caso, além do fato de que alguns nomes, como o do senador e candidato à prefeitura de São Paulo, Romeu Tuma, passam a figurar no caso agora. A calmaria, no entanto, não é dada como certa até o final do dia. O mercado mantém a posição de cautela. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,8120 ? uma leve alta de 0,08% em relação ao fechamento oficial de ontem, R$ 1,8104. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,19%. Títulos prefixados de swap de base 252 dias úteis pagam juros de 19,04% ao ano. Ontem, papéis com as mesmas características pagavam 18,95% ao ano.