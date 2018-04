Mercado especula com a renúncia de Serra Uma forte boataria envolvendo a candidatura de José Serra (PSDB-PMDB) deteriorou de vez as expectativas do mercado financeiro nesta tarde. O rumor é que Serra renunciaria à sua candidatura, uma vez que tem apresentado resultados ruins nas pesquisas de intenção de voto. Em meio ao diz-que-diz, o dólar explode 5,50%, para R$ 3,07. A Bovespa despenca 3,29%, para 9.976 pontos. O DI futuro para janeiro, negociado na BM&F, está na máxima, projetando taxa de 23,40%. O C-bond despenca 7,05%, cotado a 56 centavos de dólar. Aos rumores somaram-se as declarações de Ciro Gomes (Frente Trabalhista), dizendo que, se eleito, mudará a política econômica atual, e ao rebaixamento de recomendação ao real feito pelo Morgan Stanley. O dólar também é pressionado pela insatisfação do mercado com a demora do Banco Central em agir para conter a escalada do dólar.