Mercado especula sobre Fed e juro do T-bond sobe Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA caíram, com correspondente alta nos juros, revertendo a tendência dos últimos dias. O dia foi marcado por especulações sobre se o Fed deverá ou não reduzir o juro de curto prazo antes de sua próxima reunião regular. Os indicadores do desemprego em janeiro, divulgados pela manhã, só fizeram aumentar a incerteza: a taxa subiu para 4,2%, mas o número de postos de trabalho criados superou amplamente as previsões dos analistas. Segundo a Dow Jones, os números fizeram diminuir a expectativa de um corte das taxas de juro antes de 20 de março. Ao mesmo tempo, os participantes do mercado venderam Treasuries para posicionar-se para os leilões trimestrais de refinanciamento do Tesouro norte-americano, na próxima semana, quando US$ 32 bi em novos títulos chegarão ao mercado. Na altura do fechamento da Bolsa de NY, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava em 5,508%. O juro das T-notes de 10 anos estava em 5,148%.