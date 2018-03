Mercado espera agora a votação do mínimo na Câmara O mercado financeiro operou a sexta-feira em compasso de espera pela votação do mínimo na Câmara, marcada para a terça-feira. A derrota de quinta-feira no Senado deixou os investidores retraídos. A expectativa é de que o governo consiga rever a decisão e aprovar o mínimo de R$ 260, mas, na dúvida, o dólar e o risco país subiram e a bolsa fechou estável. A moeda norte-americana fechou em alta de 0,38%, cotado a R$ 3,14. No ano, o dólar já subiu 8,16%. O C-Bond encerrou em queda de 0,55%, a 90,50 centavos de dólar e o risco Brasil subiu 12 pontos, para 663 pontos base. O mercado de ações oscilou bastante e o pregão encerrou praticamente estável, registrando ligeira queda de 0,01%. O volume financeiro voltou a cair, ficando em R$ 650 milhões. Na semana, o Ibovespa subiu 2,52%. O mercado de juros teve um dia de poucos negócios. Na BM&F, os contatos para janeiro subiram um pouco: de 16,95% contra 16,93% ontem.