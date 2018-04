Mercado espera alta de 0,65% a 0,85% no IPCA O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga nesta quinta-feira a taxa média de inflação medida pelo IPCA-15 entre a segunda quinzena de março e os primeiros 15 dias de abril. No mercado, segundo apurou a Agência Estado, a expectativa é de que o índice apresente uma taxa de 0,65% a 0,85%. O índice, de acordo com os especialistas, deverá captar com maior intensidade os aumentos dos preços da gasolina, do gás de cozinha e os reajustes de energia elétrica em algumas regiões do País. O grupo Alimentação deverá fechar com uma variação negativa, mas não o suficiente para se contrapor às altas dos preços administrados. Embora seja um índice de preços ao consumidor, o IPCA-15 de abril deverá ficar bem acima do IPC-Fipe, que, segundo estimativa do coordenador do índice, Heron do Carmo, ficará em 0,20%. Isso porque além da abrangência na coleta de preços - a Fipe faz coleta na cidade de São Paulo e o IBGE em nível nacional ? o IPC-Fipe tem sido aliviado pela exclusão da sobretaxa de energia e pelos descontos dados pela Prefeitura para o IPTU das famílias de menor renda na capital paulista. O IPCA fechado de abril, segundo os analistas poderá até testar o teto de 1%. Veja abaixo tabela com as previsões do mercado para o IPCA-15: BicBanco --- 0,70% BankBoston --- 0,70% MCM Consultores --- 0,70% Inter Amex --- 0,73% BBV Banco --- 0,75% ABN Asset --- 0,75% Citibank --- 0,75% Tendências --- 0,75% Banco Modal --- 0,80% ABN Amro --- 0,80% Safra --- 0,80%M Lloyds TSB --- 0,80% HSBC --- 0,85% Unibanco Asset --- 0,85% Santander --- 0,65% a 0,75%