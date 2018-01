Mercado espera aumento de combustíveis O mercado aguarda um novo aumento para os combustíveis para o próximo sábado. Segundo executivos do setor, a expectativa principal está relacionada ao óleo diesel, cujo preço doméstico está aproximadamente 10% mais baixo do que no mercado internacional. Já a gasolina terá efetivamente um aumento de R$ 0,03 por conta da redução na mistura de álcool anidro, de 25% para 20%, que começa a valer neste final de semana. Um novo aumento para a gasolina está praticamente descartado pelo setor, porque o combustível no mercado interno está praticamente empatado com o internacional. Segundo o Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE), a paridade dos preços do diesel nacional e internacional aponta 15% de diferença. Ou seja, o combustível está 15% mais barato no Brasil, o que justificaria uma alta. A diferença, segundo técnicos do CBIE, é atribuída à desvalorização cambial. A Petrobras nega, por meio de sua assessoria de imprensa, que algum reajuste esteja sendo preparado para ser repassado antes de sábado. Segundo a assessoria, estaria havendo uma "distorção" no mercado sobre o reajuste que será repassado para a gasolina por conta da redução do álcool. Um executivo do setor de combustíveis consultado pela Agência Estado informou que vê razões para o repasse de um reajuste, mas não acredita que ele ocorra de fato. "Existem razões econômicas que justificam o aumento, mas politicamente não", comentou.