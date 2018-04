Mercado espera Copom atento ao horário eleitoral Hoje começa a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), que definirá, amanhã, o rumo da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, atualmente em 18% ao ano. Mas hoje também é o marco do início do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, e prevê-se que a corrida presidencial, que até agora não está agradando os investidores, ganhe mais evidência e se defina. Hoje o Banco Central (BC) também deve detalhar as operações de liberação dos cerca de R$ 8 bilhões para o financiamento de exportações. As linhas para a exportação estão ajudando na ligeira queda que se observa nas cotações do dólar nos últimos dias. Mas as linhas externas restritas e caras, além da saída de investidores estrangeiros não permitem recuos expressivos. Por isso, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do BC, Armínio Fraga, vão ao exterior para tentar atrair os estrangeiros de volta. Mas eles não podem assumir compromissos a partir de janeiro, o que dificulta o diálogo. Para a reunião do Copom, não se esperam grandes mudanças. A maioria dos analistas ressalta que, apesar do nível de atividade econômica estar fraco, o que ajuda a conter a inflação, as cotações no mercado vêm oscilando muito e o dólar está em patamar muito elevado para uma redução da Selic. O dólar alto afeta os preços dos produtos importados e tende a pressionar a inflação, o que impediria um corte nos juros. Ainda assim, há os que defendam que o componente de instabilidade do câmbio é político, o que permitiria uma queda ou ao menos a adoção do viés de baixa, a autorização para que o presidente do BC possa derrubar a Selic antes da próxima reunião, quando considerar aduquado. Sucessão presidencial esquenta E, ao que tudo indica, as oscilações no mercado em função dos fatos políticos pode se intensificar. Hoje tem início o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, no qual José Serra (PSDB/PMDB), o favorito dos investidores, tem mais tempo do que os líderes das pesquisas somados. Mas tanto Ciro Gomes (Frente Trabalhista) como Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão afinando o discurso para tentar afastar os temores que rondam suas candidaturas. Os encontros de ontem dos quatro principais presidenciáveis com o presidente Fernando Henrique Cardoso não trouxeram novidades, mas os três principais mantiveram o discurso de que manterão o superávit primário de 3,75%; os contratos estabelecidos e a inflação sobre controle. Lula e Ciro evitaram falar do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), embora essas sejam as três principais exigências do Fundo e dos investidores. A novidade que mexeu com os negócios foi a guinada na campanha de Ciro Gomes. A principal medida foi o convite para que o renomado economista José Alexandre Scheinkman, liberal com livre trânsito no mercado e acadêmico destacado internacionalmente, contribuirá para a elaboração do programa de governo de Ciro. Além disso, os principais assessores, assim como o próprio candidato, estão poupando declarações à imprensa numa estratégia de conquistar eleitores de maior escolaridade e renda, além de tentar tranqüilizar um pouco os mercados. Mas o impacto dessa mudança é variado. Muitos vêem uma tentativa de abandonar uma linha mais radical e adequar-se à sua base de sustentação política, mais conservadora, incluindo idéias do PFL. Nessa linha, Scheinkman simbolizaria uma guinada pró-mercado bem-vinda, já que Serra, que agrada mais aos investidores, não consegue avançar nas pesquisas. Mas não são poucos os que desconfiam, e ressaltam o perfil autoritário e voluntarioso de Ciro, e vêem nas últimas manobras apenas conteúdo eleitoral. Depois de eleito, suas posições prevaleceriam, independentemente dos lances da campanha agora. Os mercados, apesar das estratégias mais moderadas de Lula e Ciro, continuam em um dilema. Serra tem pouco tempo para conquistar fatias do eleitorado, pois a eleição é em sete semanas e ele tem entre 10 e 15 pontos de diferença para Ciro, segundo as últimas pesquisas. É verdade que sua candidatura dispõe de muito mais tempo do que os adversários no horário eleitoral gratuito. Mas ele está estacionado ou em queda há várias semanas e o próprio presidente da República reconhece que se Serra não decolar até 7 de setembro, será difícil conter a debandada dos aliados. Ao mesmo tempo, o mercado não confia em Lula e não acredita em Ciro, que chegou a dizer na semana passada "que se lixem os mercados". Mercados Ontem dólar comercial foi vendido a R$ 3,1050 nos últimos negócios do dia, em queda de 0,64% em relação às últimas operações de sexta-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 21,950% ao ano, frente a 22,100% ao ano sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,15% em 9416 pontos. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 2,42% (a 8990,8 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 2,46% (a 1394,54 pontos). O euro fechou a US$ 0,9775; uma queda de 0,70%. Na Argentina, os mercados não funcionaram em função do feriado local.