Mercado espera Copom com mais tranqüilidade Embora ainda seja muito cedo para comemorar, os mercados parecem estar mais estáveis em função de algumas boas notícias. Mas a instabilidade pode voltar por causa das expectativas com a sucessão presidencial. Para hoje, a maior expectativa é com a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom). A maioria dos analistas espera que o Copom mantenha a Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, nos atuais 18% ao ano. O principal argumento é a crise de confiança gerada pelo processo eleitoral, aliada à crise internacional, que se refletem nas altas do dólar e nas oscilações do mercado. Porém, alguns analistas são mais ousados, e chegam a apostar em queda de até meio ponto porcentual. Para eles, como o governo já declarou que a meta de inflação deste ano já não será cumprida e há folga para a meta de 2003, há espaço para um corte. Nesse caso, a avaliação é de que a tensão do mercado é eleitoral, e, portanto, passageira, premissa do próprio Copom na reunião de julho. As cotações do mercado refletem muito pessimismo, mas já surgem algumas notícias indicando um abrandamento das tensões, o que explica a relativa estabilidade dos últimos dias. Mas vale ressaltar que a principal razão do nervosismo, o medo de que o próximo presidente tome medidas hostis aos mercados, incluindo calote da dívida, ainda predomina. Depois da suspensão das vendas regulares de dólares no mercado de câmbio há duas semanas, o Banco Central (BC) definiu ontem as novas regras de intervenção. O governo espera cobrir parte das linhas de crédito ao Brasil realizando um leilão de US$ 2 bilhões para crédito a exportadores via mercado na sexta-feira. O presidente do BC, Armínio Fraga, estima que o crédito ao País tenha sido cortado em cerca de 20%, e pretende reverter essa situação nos encontros que manterá com líderes da comunidade financeira internacional em Nova York, na próxima semana. A expectativa dos analistas é que haja uma retomada gradual dos financiamentos, aliviando a pressão sobre o dólar. Por outro lado, mesmo no quadro sucessório, os principais candidatos parecem mais preocupados com o mercado. Ontem, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vem abrandando bastante seu discurso foi elogiado na Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) e arrancou aplausos dos banqueiros. Ele, como Ciro Gomes (Frente Trabalhista) e Serra, reafirmaram nos encontros com o presidente Fernando Henrique Cardoso os compromissos com os três pilares básicos exigidos pelos investidores e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI): respeito aos contratos firmados, inflação baixa e superávit fiscal de 3,75%. Ciro também chamou um peso-pesado da economia, reconhecido internacionalmente, o liberal José Alexandre Scheinkman, para colaborar na redação do seu programa de governo, o que agradou muito ao mercado. Mas a cautela ainda prevalece nesse momento decisivo da campanha eleitoral. Ainda que com um discurso mais preocupado com o mercado, Lula e Ciro, que lideram as pesquisas de intenção de votos, não conquistaram a confiança dos investidores. A torcida ainda é para o governista José Serra (PSDB/PMDB), que tem apresentado desempenho sofrível nas pesquisas de intenção de votos. Com o início do horário eleitoral gratuito ontem, espera-se que a candidatura Serra decole, já que ele tem muito mais tempo que os demais. Mas se a reação do candidato precisa ser rápida e firme, pois só restam cerca de seis semanas para as eleições. Se Serra não avançar e nenhum outro candidato ganhar crédito entre os investidores, os negócios podem entrar em novo ciclo pessimista. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1000 nos últimos negócios do dia, em queda de 0,16% em relação às últimas operações de segunda-feira. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 21,750% ao ano, estáveis em relação a segunda-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,62% em 9263 pontos. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,32% (a 8872,1 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - caiu 1,29% (a 1376,59 pontos). O euro fechou a US$ 0,9799; praticamente estável em relação a segunda-feira. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,24% (383,32 pontos).