Mercado espera definições na Argentina Os investidores brasileiros ontem cederam à melhora na avaliação de risco da Argentina, que vem sendo mais clara nos mercados de títulos da dívida externa e em Buenos Aires. Ainda assim, o clima é de cautela enquanto não surgem maiores definições. O ministro da Economia, Domingo Cavallo, afirmou que divulgará amanhã os detalhes do acordo do país com o Fundo Monetário Internacional (FMI) que resultou no pacote de ajuda financeira de cerca de US$ 8 bilhões liberado na semana passada. Os mercados gostariam de conhecer as exigências do fundo para a retomada do crescimento econômico e as garantias oferecidas pelo governo argentino. Além disso, esperam-se detalhes da renegociação de até US$ 30 bilhões da dívida externa do país, estimada em US$ 150 bilhões. Os mercados gostaram das reuniões que vêm ocorrendo em Washington entre representantes do governo argentino, FMI, Tesouro norte-americano e principais credores internacionais. Dois grandes bancos, JP Morgan e Deutsche, já fizeram propostas de trocas de títulos. O objetivo é alongar os prazos da dívida e reduzir seu custo como forma de viabilizar o plano de eliminação do déficit público. Agora são quatro províncias que pagam seus funcionários com títulos públicos: Buenos Aires, Tucumán, Catamarca e Chubut. A prática está provocando muita insatisfação popular e protestos, mas ao menos é uma saída, ainda que provisória e drástica, para tentar implementar o déficit zero. Já que o mercado não aceita financiar o governo, empurram-se os papéis para os funcionários públicos, que não têm muita opção. Analistas consideram que se a queda na arrecadação de impostos em agosto não ultrapassar 6,5% o governo atinge os seus objetivos. Outro dado a se comemorar é que as quedas nas reservas bancárias foram ao menos temporariamente revertidas, e as reservas internacionais, que ainda apresentam queda, estão caindo mais lentamente. E os juros internos, especialmente do overnight entre bancos, que chegaram a 150% ao dia em julho, ficaram entre 3,5% e 5,5% ao dia ontem. Em suma, a situação ainda é muito delicada, mas começam a aparecer alguns dados positivos. Se o governo argentino conseguir efetivamente zerar o déficit e renegociar uma parcela significativa da dívida externa em condições favoráveis e, especialmente, se a economia voltar a crescer, os investidores podem reavaliar o pessimismo atual. Também ajudaria se os Estados Unidos superassem o período de estagnação e voltassem a crescer a taxas vigorosas. Nos próximos dias podem mais números positivos. Enquanto nada disso se confirma, impera a cautela. Copom divulga ata No início da manhã, a divulgação da ata da última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), encerrada na quarta-feira da semana passada, informou que a manutenção da Selic, a taxa referencial da economia, em 19% ao ano, sem colocação de viés, foi decidida por unanimidade pela diretoria do Banco Central. Segundo a ata, o Comitê avaliou que se por um lado a desaceleração da atividade econômica exerce uma pressão de baixa sobre a previsão de inflação "ainda a ser confirmada", por outro lado o aumento do núcleo de inflação nos últimos meses e os riscos ainda existentes de pressões para repasse da depreciação do câmbio para a inflação recomendam "cautela na administração da política monetária". O núcleo de inflação é o cálculo que exclui ou atribui menor peso na composição do índice dos aumentos sazonais e circunstanciais, provocado por fatores temporários ou casuais. Diante dessa avaliação, o Copom concluiu que a política monetária encontrava-se adequada para assegurar "a convergência da inflação às suas metas".