Mercado espera índices e pesquisas Ontem a pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, realizada pelo Instituto Sensus, não afetou o mercado. As intenções de voto de todos os pré-candidatos aumentaram, à exceção de José Serra, do PSDB, que ficou em terceiro lugar, empatado com Ciro Gomes, do PPS. Os mercados temem mudanças na condução da política econômica e vinham reagindo com nervosismo aos avanços da oposição. Os investidores, assim como o candidato governista, desqualificaram o resultado e apostam em números melhores quando as próximas sondagens forem anunciadas, já que devem considerar a escolha de Rita Camata para vice e a maior exposição do PSDB na televisão. Além disso, a Copa do Mundo começa no final da semana, e analistas prevêem que a corrida presidencial deva esfriar até o segundo semestre. O feriado nos Estados Unidos de Memorial Day ajudou a esfriar o ritmo dos negócios, e espera-se que o feriado de Corpus Christi na quinta-feira também traga uma tendência de estabilidade às cotações e baixo volume de transações. Hoje são esperados os anúncios de diversos indicadores de inflação de maio, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado-15 (IPCA-15) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também será divulgado o resultado revisto do PIB do primeiro trimestre. Ontem o dólar comercial para venda fechou a R$ 2,5260; registrando uma alta de 0,20 em relação à sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia com alta de 0,99%; alcançando 12698 pontos. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em junho, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), terminaram o dia com taxas de 18,280% ao ano, frente a 18,270% ao ano negociados na sexta-feira. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.