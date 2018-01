Mercado espera inflação e juros menores em 2007 Integrantes do mercado financeiro decidiram revisar para baixo suas estimativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para a taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, no final de 2007. De acordo com a pesquisa semanal Focus, divulgada nesta terça-feira pelo Banco Central (BC), as previsões de IPCA - que serve de referência para a meta oficial de inflação do governo - caíram de 4,06% para 4% no ano que vem. Já as projeções para a Selic recuaram de 12% para 11,75%. Apesar da redução, as apostas de taxa média de juros para 2007 seguiram estáveis em 12,31% ao ano. Nas instituições Top 5 - aquelas que mais acertam suas previsões -, as estimativas para o IPCA em 2007 passaram de 4% para 3,80% no cenário de médio prazo. Já as aposta para Selic, também no Top 5, para o fim do próximo ano prosseguiram em 11,25% no cenário de médio prazo. Para 2006, as previsões de IPCA ficaram estáveis em 3,11%. A taxa estimada é menor do que a meta central de inflação de 4,50% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). No Top 5, as apostas de IPCA para este ano subiram de 2,96% para 3,12%. Mesmo com a alta, a projeção também continuou abaixo da meta central de inflação para 2006. Para janeiro de 2007 as estimativas de IPCA também não mudaram e prosseguiram em 0,40% pela décima semana seguida. De acordo com a pesquisa, para janeiro de 2007 as estimativas de juros não foram alteradas e continuaram em 13% ao ano pela sétima semana consecutiva. O porcentual projetado embute uma expectativa de corte de juros de 0,25 ponto porcentual na primeira reunião do Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de 2007. Crescimento As projeções do mercado financeiro para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ficaram estáveis em 2,76% em pesquisa semanal do Banco Central divulgada nesta terça. A estabilidade pôs fim a uma seqüência de seis semanas consecutivas de queda dessas previsões, que estavam em 2,94% há quatro semanas. As estimativas de aumento da produção industrial neste ano, por sua vez, recuaram de 3,09% para 3,08%. Há quatro semanas, estas projeções estavam em 3,21%. Para 2007, as previsões de expansão do PIB prosseguiram estáveis em 3,50% pela 17º semana seguida. As estimativas de crescimento da produção industrial no próximo ano também não mudaram e continuaram em 4% pela segunda semana consecutiva. Há quatro semanas, estava previsões estavam em 4,30%. Câmbio As projeções do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim deste ano ficaram estáveis em R$ 2,15 em pesquisa semanal do Banco Central divulgada há pouco. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,16. As projeções de taxa média de câmbio para este ano também continuaram em R$ 2,17 pela quinta semana consecutiva. Para o final de 2007, as previsões de câmbio continuaram estáveis em R$ 2,25, pela sexta semana consecutiva. As estimativas de taxa média de câmbio para o próximo ano ficaram estáveis em R$ 2,20. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,23. As projeções de câmbio para o fim de janeiro de 2007, por sua vez, ficaram inalteradas em R$ 2,15. Há quatro semanas, estas previsões estavam em R$ 2,16. Dívida Líquida As projeções do mercado financeiro para a dívida líquida do setor público neste ano ficaram estáveis em 50,10% do Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa semanal do Banco Central divulgada há pouco. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 50,30% do PIB. Para 2007, as estimativas para a dívida líquida continuaram estáveis em 49% do PIB pela terceira semana consecutiva. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 49,10% do PIB. Fluxo As projeções do mercado financeiro para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) neste ano ficaram estáveis em US$ 16 bilhões. Há quatro semanas, estas previsões estavam em US$ 15,86 bilhões. Para 2007, as estimativas de fluxo de IED seguiram estáveis em US$ 16,10 bilhões. Conta As projeções do mercado financeiro para o superávit em conta corrente deste ano subiram de US$ 12,96 bilhões para US$ 13 bilhões. Esta foi a quarta elevação seguida destas previsões, que estavam em US$ 12 bilhões há quatro semanas. As estimativas de superávit da balança comercial neste ano, em contrapartida, ficaram estáveis em US$ 45 bilhões pela quinta semana consecutiva. Para 2007, as previsões de superávit em conta corrente não mudaram e prosseguiram em US$ 6 bilhões pela segunda semana seguida. Há quatro semanas, estas projeções estavam em US$ 5,50 bilhões. As estimativas de superávit da balança comercial no próximo ano, em contrapartida, subiram de US$ 38 bilhões para US$ 38,05 bilhões. Há quatro semanas, estas previsões estavam em US$ 38 bilhões. Inflação As projeções do mercado financeiro para a variação do IGP-DI neste ano ficaram estáveis em 3,89%. Há quatro semanas, as previsões de IGP-DI em 2006 estavam em 3,95%. Para 2007, as estimativas de alta do IGP-DI também não mudaram e continuaram estáveis em 4,30%. Há quatro semanas, as estimativas para a variação do índice no próximo ano estavam nos mesmos 4,30%. As projeções suavizadas de IGP-DI em 12 meses à frente, por sua vez, caíram de 4,31% para 4,27%. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 4,25%. As estimativas de mercado para a variação do IGP-M neste ano ficaram estáveis, na mesma pesquisa, em 3,88%. A estabilidade pôs fim uma série de duas semanas seguidas de reduções destas previsões, que estavam em 3,82% há quatro semanas. Para 2007, as estimativas de alta do IGP-M ficaram estáveis em 4,30% pela terceira semana consecutiva. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 4,38%. As projeções suavizadas de IGP-M em doze meses à frente, por sua vez, recuaram de 4,29% para 4,27%. Esta foi a segunda queda seguida destas previsões, que estavam em 4,25% há quatro semanas. As projeções de alta do IPC da Fipe neste ano não mudaram e prosseguiram em 2,45% na mesma pesquisa do BC. Há quatro semanas, estas projeções estavam em 1,89%. Para 2007, as previsões de variação do índice continuaram estáveis em 4% pela 13º semana consecutiva. As projeções suavizadas de IPC da Fipe em 12 meses à frente caíram 4,18% para 4,11%. Esta foi a segunda queda seguida destas estimativas, que estavam em 4,08%.