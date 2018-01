Mercado espera inflação em alta no fim do ano O mercado financeiro continua apostando numa inflação mais alta em 2002. As projeções de mercado para o IPCA subiram, na média, de 12,12% para 12,46% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central com grupo de 100 instituições financeiras e empresas de consultoria. O teto da meta do governo para o IPCA, em 2002, é de 5,5%. As projeções para o próximo ano permaneceram em 11%. As estimativas do IPCA para dezembro de 2002 aumentaram de 1,80% para 2,10%, e as previsões para janeiro de 2003 passaram de 0,95% para 1,20%. Juros O mercado financeiro reduziu as previsões de taxa de câmbio para o fim deste ano mas aumento para o final de 2003. As previsões do mercado para a taxa de câmbio no fim de 2002 caíram de R$ 3,60 por dólar para R$ 3,50 ao final de 2002, enquanto as previsões para o fim de 2003 aumentaram de R$ 3,70 para R$ 3,71. Em função da elevação da selic, as previsões para a taxa ao fim de 2002 subiram de 24% para 25%. O mercado também espera juros mais altos para a Selic em 2003. As projeções subiram de 19% para 20% no final do próximo ano, de acordo com pesquisa semanal feita pelo Banco Central. As estimativas do mercado para o crescimento do PIB em 2002 voltaram a subir na última pesquisa semanal feita pelo Banco Central entre investidores e instituições financeiras. A previsão subiu de Superávit menor em 2003 As projeções de superávit da balança comercial em 2002 ficaram estáveis em US$ 12,50 bilhões, mas caíram para 2003, de US$ 15,60 bilhões para US$ 15,20 bilhões. As previsões para o déficit em conta corrente em 2002 caíram de US$ 9,10 bilhões para US$ 8,90 bilhões. Já para 2003, as previsões de déficit em conta corrente permaneceram estáveis, em US$ 6 bilhões. O mercado também espera uma entrada maior de investimentos diretos em 2002. As projeções subiram de US$ 15,67 bilhões para US$ 15,80 bilhões ao final do ano. Para 2003, as projeções permaneceram as mesmas: US$ 13 bilhões. O mercado financeiro também reduziu as expectativas de déficit nominal do setor público em 2002, que caíram de 3,60% do PIB este ano para 3,50% do PIB. Para 2003, as projeções de déficit nominal permaneceram em 3,30% do PIB. 1,32% para 1,40%. Na pesquisa anterior, a projeção havia subido de 1,28% para 1,32%. As previsões para a expansão da economia em 2003 permaneceram estáveis, em 2%.