Mercado espera inflação fora da meta de 8,5% As instituições financeiras e empresas de consultorias ouvidas em pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) reforçaram na semana passada a descrença na possibilidade de o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechar o ano dentro da meta de 8,5%. O resultado de uma nova rodada de consultas divulgada hoje revelou um aumento da média das expectativas para o IPCA de 2003 de 12,06% para 12,33%, um porcentual próximo dos 12,5% do ano passado. Para 2004, a expectativa é de que o índice feche em 8%. Diante da piora das expectativas inflacionárias, o mercado optou por aumentar as estimativas de juros para o fim de 2003 de 21,9% ao ano para 22%. A projeção embute uma queda de 4,5 pontos porcentuais em relação aos 26,5% fixados pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião do mês passado. As expectativas de crescimento da economia recuaram de 2,04% para apenas 2%. A projeção feita pelo BC em dezembro passado era de que o PIB poderia se expandir em 2,4% neste ano. As estimativas de déficit em conta corrente do balanço de pagamentos para 2003 recuaram de US$ 5 bilhões para US$ 4,9 bilhões na pesquisa do BC. Para os investimentos diretos a pesquisa projeta US$ 13 bilhões no ano. No ano passado, os investimentos estrangeiros foram superiores ao déficit, mas o País só conseguiu fechar o balanço de pagamentos com os recursos do FMI, em função da fuga de capitais. A pesquisa divulgada hoje pelo BC diz que o mercado acredita que o superávit primário do setor público consolidado de 4,25% será necessário apenas para estabilizar a dívida líquida do setor público num patamar de 55,7% do PIB. O porcentual é apenas 0,2 ponto menor que os 55,9% do PIB de dívida líquida registrada ao final do ano passado e em janeiro último. A queda da relação dívida/PIB poderá ser mais acentuada em 2004, quando o mercado espera que a dívida poderá ficar em 54,6% do PIB com um superávit primário de 4% do PIB.