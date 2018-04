Mercado espera inflação maior, crescimento menor e superávit As projeções de mercado para a inflação de 2002 segundo o IPCA, que é o índice adotado para conferir a meta inflacionária do governo, aumentaram de 6% para 6,07%, na pesquisa semanal feita pelo Banco Central com 100 instituições financeiras e empresas de consultoria. Já as projeções de mercado para o crescimento do PIB para 2002 recuaram de 1,85% para 1,83%, na mesma pesquisa. As estimativas para 2003 também foram reduzidas, de 3,45% para 3,40%. A meta de inflação adotada pelo Banco Central, para controle interno, neste ano, prevê um teto de 5,5% do IPCA, com um centro de 3,5%. Já a meta fixada com o FMI pode chegar a um teto de 9%, segundo o novo acordo. As estimativas para o IPCA em 2003, por sua vez, ficaram estáveis em 4,40%. As projeções para índice em agosto foram elevadas de 0,50% para 0,51%, e as para setembro ficaram estáveis em 0,30%. As estimativas de mercado para o superávit da balança comercial em 2003 aumentaram de US$ 5,54 bilhões para US$ 5,7 bilhões. As projeções de mercado para o superávit da balança comercial em 2002 ficaram estáveis em US$ 5 bilhões. As projeções para a taxa de câmbio no final de 2003 aumentaram de R$ 2,73 para US$ 2,78, segundo a pesquisa semanal do BC. Para o fim deste ano, ficaram estáveis em US$ 2,65. As projeções para a taxa Selic, ao final de 2002 e 2003, ficaram estáveis em 17% e 15%, respectivamente. Quanto aos investimentos diretos estrangeiros para 2003, o mercado reduziu suas expectativas, de US$ 18 bilhões para US$ 17,93 bilhões. As projeções para este ano permaneceram estáveis, em US$ 17 bilhões.