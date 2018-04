Mercado espera inflação menor e expansão forte do PIB O mercado financeiro brasileiro espera inflação mais baixa e crescimento mais forte em 2007, de acordo com pesquisa feita pelo Banco Central, divulgada nesta segunda-feira, 23. Analistas e economistas consultados pelo BC reduziram para 3,78% a estimativa para a taxa de variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2007. No levantamento anterior, a projeção era de uma inflação de 3,81%. Para 2008, a estimativa de inflação ficou mantida em 4%. Nos dois casos, as projeções estão abaixo do centro da meta fixada pelo governo para 2007 e 2008, que é de 4,5%, com margem de variação de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. PIB Em termos de crescimento econômico, os analistas consultados elevaram para 4,10% a estimativa para a taxa de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2007. A projeção anterior era um crescimento de 4%. Para 2008, a estimativa foi mantida em 4% de expansão. Outro dado positivo da pesquisa divulgada nesta segunda-feira foi a redução na estimativa de equivalência entre a dívida líquida do setor público e o PIB. Pelos cálculos feitos, a dívida pública estará ao final do ano em valor equivalente a 43,7% do PIB, uma queda frente aos 43,9% estimados até o levantamento passado. Essa redução reflete o aumento do PIB esperado e as revisões feitas nas taxas de crescimento da economia nos últimos anos, depois que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) alterou a metodologia de cálculo do volume de riquezas produzidas no País. Para 2008, as estimativas de dívida líquida recuaram de 42% para 41,95% do PIB. Juros O cenário de juros também não sofreu alterações. Analistas estimam que a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 12,5% ao ano) encerrará 2007 a 11,25%, recuando para 10,5% ao final de 2008. No cenário de comércio internacional, os analistas consultados pelo BC elevaram para US$ 40,01 bilhões a estimativa para o superávit da balança comercial neste ano. Para 2008, as apostas indicam que o saldo comercial brasileiro deverá ficar positivo em US$ 35,65 bilhões. As projeções do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim do ano caíram de R$ 2,10 para R$ 2,06 por dólar. Para o final de 2008, as previsões recuaram na mesma pesquisa do BC de R$ 2,15 para R$ 2,13. (com Agência Estado) Matéria alterada às 11h24 para acréscimo de informações