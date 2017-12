Mercado espera intervenção do BC O pequeno volume de negócios no mercado de câmbio e os conflitos políticos na Argentina deram margem a muita especulação ontem. Como o Banco Central (BC) não atuou, o nervosismo cresceu, e o dólar teve a maior alta diária do ano - 2,98% -, voltando ao patamar de duas semanas atrás, antes do início das intervenções da autoridade monetária para controlar o mercado. O mês de julho normalmente registra uma queda nos negócios, por causa da temporada de férias, e o feriado de Independência nos Estados Unidos contribuiu para o pequeno volume registrado. A perspectiva de um feriado no Estado de São Paulo na próxima segunda-feira é outro fator de retração das transações. Com poucos negócios, o impacto das operações realizadas cresce, aumentando as oscilações. Esperava-se que essa fosse a situação-padrão para uma intervenção do BC: volume pequeno e forte alta da moeda norte-americana, o que exige um gasto de divisas menor para reduzir as cotações. Mas não foi o que aconteceu. O BC não interveio, suscitando muitos boatos, entre eles, de que pode haver nova elevação da Selic - a taxa básica referencial de juros da economia. O governo havia anunciado em 20 de junho um choque de juros e intervenções nos mercados para controlar o câmbio, que ameaça o cumprimento das metas de inflação. A expectativa era que, tão logo reduzido o movimento especulativo que sustentava as altas seguidas do dólar, segundo o diagnóstico do BC, a Selic voltaria a cair. Porém, dados os fatos de ontem, cresce o temor de que os juros voltem a subir na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), dia 18 de julho. Os acontecimentos de hoje podem esclarecer melhor as intenções da equipe econômica. Investidores preocupados com a Argentina Vários indicadores de confiança dos mercados em relação à Argentina pioraram ontem. Os juros não param de subir e teme-se, não só pelo cumprimento das metas fiscais acertadas com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas também dos compromissos externos do país. Os ânimos estão exaltados por causa da crise política entre o governo federal e os provinciais no meio das campanhas para as eleições parlamentares de outubro. A União reconhece dívida de cerca de US$ 350 milhões com as províncias, que calculam ter mais de US$ 1,3 bilhão a receber. Os governadores oposicionistas - 13 de um total de 23 - ameaçam romper o pacto fiscal se o governo central não depositar ao menos o valor reconhecido até amanhã. A situação das contas fiscais em ambas as esferas é muito frágil, e as negociações devem continuar tensas. Os investidores acompanham atentamente a evolução dos fatos.